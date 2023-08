Calciomercato Inter, ecco la nuova strategia di mercato dei nerazzurri

Dopo la delusione del mancato trasferimento di Lazar Samardzic, l’Inter ha cambiato le proprie strategie di mercato: investire i fondi risparmiati per l’acquisto di un difensore di spessore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club milanese mira a rafforzare la linea difensiva, focalizzandosi su una figura di spicco per il lato destro.

Tra i nomi che stanno emergendo, figura quello di Tomiyasu dell’Arsenal, anche se la situazione è resa complessa dall’infortunio serio subito da Timber, il quale ha reso il tecnico Arteta riluttante a lasciar partire il difensore giapponese. Parallelamente, si è parlato di Chalobah come possibile candidato, ma al momento sembra che il suo interesse sia in secondo piano rispetto ad altre opzioni, come ad esempio Toloi, sebbene il legame contrattuale con l’Atalanta, vincolato dal veto di Gasperini, possa rappresentare un ostacolo.

Un nome che è tornato a circolare con insistenza è quello di Benjamin Pavard. Tuttavia, le condizioni per un suo trasferimento alla squadra nerazzurra sono complesse: il club vorrebbe strutturare l’affare come un prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma le richieste avanzate dal Bayern Monaco per il cartellino del giocatore sono considerate elevate. Da aggiungere ulteriormente al mix c’è la scadenza del contratto del giocatore, fissata a giugno 2024. Inoltre, il Manchester United si è fatto avanti come concorrente interessato all’acquisizione di Pavard, aggiungendo un ulteriore livello di sfida.