Calciomercato Inter, game over: il sondaggio di Milan e PSG frena tutto

Brozovic, ancora fermo il rinnovo

Il rinnovo contrattuale di Marcelo Brozovic è ancora bloccato. Il contratto del croato è in scadenza a giugno 2022, ma ancora non è stato trovato un accordo tra la società e il giocatore.

I nerazzurri avrebbero intenzione di blindarlo, ma sembra che il team del centrocampista voglia prendere tempo e valutare anche altre offerte.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport oggi l’Inter ufficializzerà il prolungamento del contratto di Nicolò Barella fino al 2026, ma è un accordo di almeno 2 settimane fa. I tifosi aspettano quindi il rinnovo di Brozovic, ma la testata riporta che “l’entourage del calciatore non ha fretta di incontrare i dirigenti”.

Interesse da altre squadre per Brozovic

Mercoledì, dopo il match di Champions League con lo Sheriff, Brozovic si è aggiudicato (per la terza volta in quattro partite di Champions) il premio migliore in campo. I grandi club non si sono fatti sfuggire questo dato e per il croato c’è interesse, tra le altre, anche dal PSG – che ha già fatto un primo sondaggio.

Al momento l’ingaggio di Brozovic è di 4,2 milioni più bonus, ma il PSG sarebbe disposto ad arrivare anche a 5, fino a 5,5 più premi.

Per ora sembra che il centrocampista abbia intenzione di aspettare, infatti liberandosi a parametro zero potrebbe ottenere un premio alla firma. Se il PSG fosse concretamente interessato ad andare avanti con il croato sarebbe game over per gli altri club interessati (tra cui il Milan).