Calciomercato Inter

L’Inter ha messo a segno un’annata importante che è finita sotto gli occhi di tutti. Una vetrina importante per tutti i suoi giocatori, non solo i big già conosciuti, un modo anche per valorizzare il resto della squadra. Uno dei giocatori più osservati e richiesti è anche Bastoni che presto potrebbe salutare Milano. Una delle società più importanti d’Europa ha intenzione di portarlo via.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Inter, Guardiola vuole Bastoni

Il prossimo calciomercato Inter non porterà solo forze nuove tra i nerazzurri, ci saranno anche diversi addi, alcuni per esubero, altri verso nuove esperienze. A dover riflettere anche su delle eventuali cessioni, e una di queste potrebbe essere quella di Alessandro Bastoni, difensore protagonista di una stagione eccellente. Il giovane centrale è sicuramente uno dei migliori talenti del calcio europeo, ed è per questo che Pep Guardiola ha intenzione di portarlo al City.

L’Inter non vorrebbe vendere il talentuoso difensore, ma il 22enne potrebbe essere sacrificato per risanare il bilancio in rosso. Bastoni può essere la chiave, intanto il City resta alla finestra e aspetta il momento giusto. L’Inter, d’altra parte, non ha intenzione di cedere Bastoni per meno di 60 milioni di euro circa.