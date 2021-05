Calciomercato Juventus

La Juventus ha poche certezze in difesa, senza dubbi De Ligt è uno dei migliori difensori d’Europa e le sue prestazioni ne danno conferma gara dopo gara. Perdere l’olandese potrebbe essere una mossa sbagliata per i bianconeri che proveranno in ogni modo a trattenerlo a Torino. Ma il pericolo è costante e sul difensore è ripiombato il Barcellona.

Calciomercato Juventus, pericolo Barcellona per De Ligt

Il Barça non è nuovo all’approccio con De Ligt, e da quando è arrivato alla Juve non hanno mai mollato la presa. Una stagione non proprio fallimentare quella dei bianconeri che hanno messo in bacheca 2 trofei e si sono qualificati alla prossima Champions League. Intanto il difensore ha chiuso la stagione con 36 presenze e un gol.Purtroppo l’esperienza con la Vecchia Signora potrebbe finire a breve.

Il Barcellona continua a pressare, inoltre si aggiunge che il suo procuratore, Mino Raiola, non aveva un buon rapporto con Bartomeu, presidente del Barça nel 2019, al contrario ha un buon feeling con Laporta, attuale presidente dei catalani. Le prossime settimane saranno decisive, ma le ultime indiscrezioni danno De Ligt al Barcellona, così come afferma anche Onze di Esport3.