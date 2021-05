Il 25enne portiere francese è in Italia per sostenere le visite mediche, iniziate poco dopo le 9:00

Calcio, Milan preso Maignan. Arriva dal Lille il sostituto di Donnarumma.

È iniziata ufficialmente l’avventura italiana di Mike Maignan. Il 25enne francese è arrivato ieri sera a Milano e dalle 09.15 circa sta sostenendo le visite mediche alla clinica “La Madonnina”. Il portiere francese dovrebbe prendere, ormai pare scontato, il posto di Gigio Donnarumma a cui il Milan ha proposto un ingaggio da 8 milioni all’anno, ma la soluzione non ha soddisfatto Mino Raiola, che ne vorrebbe almeno 10 per il suo assistito e 15-20 di commissioni per lui.

Dopo il match vinto contro l’Atalanta, vinta dai rossoneri per 2-0, Donnarumma aveva già salutato i compagni confessando che non avrebbe rinnovato il contratto con il Milan.

Mike Maignan, ha da poco vinto il campionato francese con il Lille giocando tutte e 38 le partite della Ligue 1 (solamente 23 reti subite), arrivando a collezionare 48 partite complessive in questa stagione 2020/2021.

Chi è “Magic” Mike Maignan?

Nel 2009 viene acquistato dal Psg e alla prima stagione con l’Under 17 vince il campionato insieme a compagni del calibro di Rabiot e Kimpembé. Nel 2013 firma il suo primo contratto da professionista con la squadra parigina.

Nel 2015 si trasferisce al Lille dove esplode completamente, diventando uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Nella stagione 2018/2019 viene eletto miglior portiere della Ligue 1.

L’esperienza con Zlatan Ibrahimovic – “Ricordo un allenamento, a 17 anni, al primo anno da professionista. Ibra calciava pallonate a 400 all’ora, nemmeno dovesse fare gol a Buffon o a Julio Cesar. Non riuscivo a parare e allora mi dice: ‘Sei un portiere di m…’. Solo che subito dopo gli paro un tiro e là non potevo non rispondergli a tono, così gli ho detto: “E tu sei un attaccante di m…”. Sul momento mi ha ignorato ma poi in spogliatoio mi ha detto che mi apprezzava e ho capito che mi piaceva non solo come giocatore ma anche come persona”.

“Magic Mike” – soprannominato così per la sua bravura a parare i rigori (10 su 25 in carriera in Ligue 1)