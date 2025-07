Il Milan continua sul mercato senza sosta. Mentre la dirigenza prova a chiudere definitivamente con il Club Brugge per Jashari, si sta trattando anche concretamente con il Monaco per Breel Embolo.

Milan, Embolo nel mirino di Allegri e Tare, si tratta con il Monaco m

Secondo le notizie riportate da Sky Sport ci sarebbero già stati dei contatti tra la dirigenza del Milan e il Monaco, con cui l’attaccante è sotto contratto ancora per un anno. A quanto pare lo svizzero non rinnoverà con i francesi, quindi i rossoneri hanno intenzione di approfittare.

Qualche settimana fa lo stesso Monaco aveva aperto ai rossoneri per l’attaccante. A inizio luglio, infatti, il dg dei monegaschi, Thiago Scuro, aveva ammiccato al Milan: “Hanno il mio numero di telefono, se vorranno sapere qualcosa sanno che sono qua.” Pochi giorni e subito la trattativa è partita, e ora potrebbe entrare nel vivo.

Con il Monaco ha chiuso la scorsa stagione con 42 presenze, mettendo a sigillo 7 gol e 9 assist. Embolo, classe 1997, ha un contratto con i francesi in scadenza a fine giugno del 2026. Ex attaccante di Basilea, Schalke e Borussia Monchengladbach. Il valore di mercato attuale di Breel Embolo è di circa 10,3 milioni di euro. Il Monaco lo ha acquistato dal Borussia Mönchengladbach nel 2022 per 12,5 milioni. Il prezzo del cartellino non dovrebbe essere alto, il Milan potrebbe portarlo a Milanello senza troppi ostacoli economici.