Quella tra Milan e Ardon Jashari, sembra una telenovela, ma forse si inizia ad intravedere la fine. La certezza attuale è che il giocatore svizzero vuole solo i rossoneri ed è pronto a mettersi contro il Brugge.

Milan, atto finale per Jashari

Intanto in Belgio è prevista la ripresa degli allenamenti della squadra e l’attesa è per verificare la presenza o meno di Ardon Jashari. Assente alla festa con migliaia di tifosi nerazzurri, che ormai conoscono i desideri del giocatore: diventare un giocatore del Milan. Non solo, a quanto pare, secondo le fonti di mercato, lo svizzero continua a rifiutare tutte le altre offerte arrivate: ha detto no al West Ham e non solo, ha respinto anche la corte del Nottingham Forest che si è fatto avanti negli ultimi giorni. Niente da fare anche con ricche proposte dalla Premier League, il 22enne è concentrato sull’opportunità di indossare la maglia rossonera.

Il Club Brugge ha rifiutato tutte le offerte messe sul tavolo dal Milan fino ad oggi. Oggi ci sarà un nuovo incontro, ma l’offerta resta quella che Tare ha definito importante: 33 milioni di euro più cinque di bonus, che però il Bruges ha giudicato non adatta e vuole di più per lasciar partire lo svizzero. Oggi tutto potrebbe cambiare, anche perché i sogni del giocatore non vanno nella stessa direzione del club.