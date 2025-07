Calciomercato Serie A: Miretti a Napoli, per il Pisa due nuovi volti, Carboni al Genoa

Il Napoli ha definito con la Juventus il passaggio del centrocampista Miretti per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, colpo a sorpresa di Manna che crede nelle doti del ragazzo. Il Napoli continua a trattare Lucca anche se sul giocatore nelle ultime ore ci sono Galatasaray ma sopratutto il Milan che sembra poter tentare l’affondo.Il Pisa ha definito l’ingaggio per l’arrivo del difensore Denoon dallo Zurigo a titolo definitivo, mentre dall’Inter dovrebbe arrivare il centrocampista Akinsanmiro in prestito.

Il Genoa ottiene dall’Inter il prestito di Valentin Carboni, mentre dal Benfica potrebbe arrivare l’ex Verona Tengstedt. Il Parma ha in uscita Man e Mihaila, la Cremonese ha ufficializzato Floriani Mussolini, per l’attacco piacciono Ambrosino e Zerbin.