Con la sessione invernale alle porte, spuntano i primi nomi per il mercato dell’Inter. Tra i tanti nomi spicca quello di Mané. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport infatti, il campione senegalese potrebbe tornare in Europa, proprio con la maglia neroazzurra.

Inter, la situazione di Mané

Attualmente l’attaccante è legato al Al – Nassr fino al 2026, ma secondo le ultimi voci vorrebbe tornare a competere nei campionati europei. L’Inter potrebbe sfruttare questa occasione per aggiudicarsi un vero e proprio top player e rinforzare ulteriormente la propria rosa.Inoltre, solo pochi giorni fa, Marotta si era espresso sul’imminente sessione invernale di mercato. In merito ai probabili acquisti il presidente ha dichiarato:

“Non lo so, noi siamo sempre in attività e guardiamo già alla prossima stagione. Questa stagione possiamo portarla avanti con questo gruppo, omogeneo e ben guidato. Gli infortuni ci sono in tutte le squadre, ma con l’organico a disposizione possiamo far fronte ai nostri numerosi impegni.” Con le sue dichiarazioni Marotta non ha lasciato intendere se effettivamente sono previsti acquisti, ma d’altro canto non ha escluso nessuna possibilità. Non resta quindi che aspettare gennaio per capire quale sarà il futuro di Mané.