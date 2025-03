Calciomercato Inter, idea Pellegrini per il post Mkhitaryan

L'Inter sarebbe interessata la capitano giallorosso per il prossimo mercato

Primi spunti di mercato per l’Inter. Come riporta il Messaggero, la dirigenza neroazzurra avrebbe messo nel mirino Pellegrini. La volontà del club sarebbe quella di acquistare il centrocampista della Roma dopo l’eventuale addio di Mkhitaryan.

Inter, Pellegrini come post Mkhitaryan?

Il contratto che lega il centrocampista armeno ai neroazzurri scade nel 2026. Per questo l’Inter potrebbe cedere il calciatore a fine stagione, considerando anche la sua età (36 anni).

Il primo nome sulla lista sembra essere quello di Pellegrini, anche grazie all’interesse della Roma per Frattesi. Il centrocampista potrebbe essere la svolta chiave per la trattativa. Le due società potrebbero accordarsi anche per uno scambio.

In tal caso il Napoli rimarrebbe fuori dai giochi, anche se la società partenopea starebbe continuando a seguire il calciatore.

Nel frattempo l’Inter si prepara per il prossimo impegno di Serie A contro l’Udinese. Inzaghi punta alla vittoria per rimanere in cima alla classifica e conquistare il campionato.