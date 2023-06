Calciomercato Inter, il Tottenham ti soffia Vicario | C’è l’accordo tra i due club

Il Tottenham punta forte Guglielmo Vicario. Questo è quanto riportato da Sportitalia, che rivela come l’ex club allenato da Conte e Stellini avrebbe impostato una trattativa per arrivare al portiere dell’Empoli, che piace però anche all’Inter, che vorrebbe per sostituirlo con Onana, che sarebbe ceduto in Premier. E tra il Tottenham e il club toscano di Corsi ci sarebbe già un accordo verbale che porterebbe a una chiusura quasi immediata.

Calciomercato Inter, Vicario in Premier: e Onana?