Calciomercato Inter

L’allenatore è stato definito, adesso l’Inter dovrà occuparsi anche del prossimo calciomercato e rinforzare l’organico al nuovo tecnico. Simone Inzaghi ha qualche richiesta per rinforzare la squadra.

Calciomercato Inter, idea Raspadori e Muriel

L’Inter dovrà fare dei sacrifici per il prossimo calciomercato, alcuni giocatori andranno via, altri resteranno, chi può entrare a far parte della famiglia nerazzurra verrà valutato, dovranno tornare soprattutto i conti a Milano. Hakimi sempre più vicino al Paris Saint-Germain non sarà facile da sostituire, è stato uno dei giocatori fondamentali della stagione trionfante appena conclusa.

La dirigenza nerazzurra e Inzaghi hanno già individuato i possibili sostituti, ovviamente devono rimanere in linea con i margini di manovra concessi a Marotta e Ausilio. In quest’ottica, il sostituto di Hakimi potrebbe essere colui che andrà a sostituire a Parigi, vale a dire Florenzi. Il pressing sul marocchino, infatti, autorizza a credere che il laterale azzurro verrà rispedito alla Roma. A quel punto, l’Inter dovrà trattare con Mourinho, nella speranza di un trattamento di favore. Lo Special One sembra abbia intenzione di far rientrare il terzino a Roma, bisognerà capire.

L’Inter potrebbe perdere anche un altro big: Lautaro Martinez, in questo caso l’alternativa potrebbe essere Muriel, il quale sarebbe indiscutibilmente un’ottima scelta. Ci sarebbe anche Raspadori, un buon giovane da far crescere che non sarebbe un problema prelevare dal Sassuolo.