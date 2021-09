Calciomercato Inter, Leno già a gennaio? La verità

Leno ha parlato alla Bild del suo futuro

L’Inter sta cercando un portiere, ma non è una novità. Gli anni passano per tutti, anche per Samir Handanovic che, a 37 anni, non sembra poter dare più le garanzie di un tempo. Tra i nomi che sono stati accostati di recente ai nerazzurri è spuntato anche quello di Bernd Leno, portiere attualmente in forza all’Arsenal.

L’estremo difensore tedesco ha parlato alla Bild del suo futuro: “Londra è molto bella, anche Milano non è male ed è più vicina alla mia città natale, Stoccarda. Ma non so ancora niente, sto bene all’Arsenal e a Londra. Solo se la mia situazione non dovesse cambiare in inverno, dovrei pensare a quali opzioni ho e come andare avanti”.

Il riferimento è chiaro: con l’arrivo di Aaron Ramsdale, nuovo portiere dei Gunners, gli spazi per Leno si sono ristretti con Arteta che lo ha lasciato in panchina nelle ultime partite. Per questo, se questa situazione dovesse permanere, non è escluso che l’Inter possa farci più di un serio pensiero.