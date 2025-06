Roma, forte interesse per Lucumí: trattativa non semplice, c’è la fila per il difensore

Roma, attacco e difesa vanno rinforzati a dovere, per il reparto arretrato c’è un forte interesse per il difensore colombiano in forza al Bologna: John Locumí, classe 1998.

Roma, pressing per portare Locumí in capitale

L’obiettivo principale della Roma per rinforzare la difesa è John Lucumì, centrale del Bologna seguito fortemente già da diverse settimane. L’operazione di mercato non promette semplicità, anzi gli ostacoli per prelevare il centrale colombiano da Bologna non sono pochi. La trattativa non sarà però semplice da portare a termine, sia a causa delle richieste economiche degli emiliani che della folta concorrenza.

A quanto pare, sulle tracce del difensore colombiano ci sarebbero anche Galatasaray, Aston Villa e Bournemouth. Al momento la dirigenza dei rossoblù non sembra disposta ad accettare offerte inferiori ai 28 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Ciò che potrebbe fare la differenza è la volontà del giocatore. Infatti , il difensore centrale colombiano, sembra sempre più vicino all’addio al Bologna in quanto ha omunicato al club l’intenzione di andare via.