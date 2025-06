Juventus, non è finita con Osimhen: i bianconeri ci riprovano, spunta anche l’idea Emegha

La Juventus è al lavoro sul mercato già da mesi per la ricerca di un attaccante. Da mesi l’obiettivo numero uno è stato Victor Osimhen. La Juve ha fatto già vari tentativi con l’ex ds Giuntoli, ma in questi giorni verrà fatto un nuovo tentativo.

Juventus, trattativa difficile per arrivare ad Osimhen

La trattativa rimane complicata sia per l’ingaggio che per le richieste del Napoli. Il patron dei partenopei non ha intenzione di fare nessuno sconto ai bianconeri. Il club azzurro chiede 80 milioni di euro per cederlo in Italia, visto che la clausola è attiva solo per l’estero. Per lui sirene arabe, ma l’attaccante nigeriano vuole giocare la prossima Champions League, e questa condizione esclude subito le pretendenti arabe e anche il Manchester United. Il nigeriano potrebbe cambiare idea a fronte di un’offerta così ricca da risultare irrinunciabile. A quanto pare per il bomber gli arabi sono pronti a rilanciare circa con 50 milioni a stagione.

Se non dovesse andare in porto Osimhen, per le alternative, i nomi restano quelli di Retegui dell’Atalanta, che già conosce bene la Serie A, o quello di Gonçalo Ramos del Psg, oppure Emegha, attaccante dello Strasburgo. Intanto si spera nella permanenza a Torino di Randal Kolo Muani. Tutto dipende anche dai risultati al Mondiale per Club: sui campi di mezza America, per gli uomini di Tudor, ci sono in palio 127 milioni di euro. Una cifra che farebbe fare un gran mercato.