Inter, difesa in restyling totale: i nomi per svecchiare il reparto arretrato

L’Inter sta progettando il nuovo mercato estivo, l’obiettivo è quello di svecchiare l’organico e di cercare profili esperti, ma allo stesso punto rinforzi freschi, giovani, con le potenzialità giuste. Il reparto che più necessita di essere rinnovato è quello della difesa. Diversi giocatori sono in forte dubbio, come Acerbi.

Inter, difesa in totale restyling

Acerbi ha ricevuto una chiamata dall’Arabia, precisamente dalla società dove allena Simone Inzaghi, Al-Hilal. Il difensore potrebbe lasciare l’Italia per raggiungere il suo ex allenatore. Non solo Acerbi, in uscita ci sarebbero anche De Vrij e Bisseck. A questo punto la società di Viale della Liberazione si guarda intorno per capire come rinnovare il reparto arretrato. Al momento il focus è tutto rivolto verso il Mondiale per Club, ma intanto Marotta e Ausilio stanno architettando la rosa che verrà.

In pole c’è il giovanissimo Giovanni Leoni. L’ex Padova è apprezzato da tempo dal tecnico rumeno, ma anche l’Inter lo segue da tempo, ancora prima che dal Padova si trasferisse alla Sampdoria. Il profilo è perfetto per il progetto nerazzurro, svecchiare la rosa, Giovanni è un classe 2006. L’Inter ha intenzione di puntare anche sui giocatori che ha fatto partire in prestito, come Palacios (classe 2003), di rientro da sei mesi a Monza in cui ha migliorato un minutaggio vicino allo zero con Inzaghi. In lista risulta anche Mosquera del Valencia, più difficile da portare via dalla Spagna. Il classe 2004 è un giocatore molto forte, c’è da sviare anche la concorrenza, l’interesse del Lipsia, infatti, è molto forte e darebbe al giocatore spagnolo lo spazio che chiede.