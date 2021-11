Calciomercato Inter, Marotta: “Rinnovi? Abbiamo dei professionisti”

L’amministratore delegato dell’Inter nel pre partita derby ai microfoni di DAZN.

Beppe Marotta è tornato a parlare della questione rinnovi in casa nerazzurra. L’ad ha spiegato come dopo i due rinnovi fondamentali di Lautaro Martinez prima e Barella poi ora manchi solo quello di Brozovic, considerato insostituibile per il gioco nerazzurro.

Il centrocampista è stato un pilastro di Spalletti poi di Conte e ora di Inzaghi e Marotta ha sottolineato come a tutta la rosa spetti un premio di riconoscimento visto lo Scudetto vinto lo scorso anno. Magari se ne parlerà in queste due settimane quando i giocatori andranno nelle rispettive Nazionali.

LEGGI ANCHE:

Inter, Marotta: “Giusto modernizzare lo stadio di San Siro”

In tutti i big match siete andati in vantaggio e non avete mai vinto. Solo episodi o serve uno step ulteriore, magari in determinazione e personalità?

“La determinazione e la personalità ci sono, poi stasera c’è contro un avversario di tutto rispetto che ha toccato il massimo delle prestazioni. Il derby è una sfida dal sapore particolare nel contesto del campionato”.

Immaginiamo sia soddisfatto per i rinnovi di Barella e Lautaro, adesso manca solo Brozovic. Che tempistiche dobbiamo aspettarci?

“Abbiamo gratificato due calciatori arrivati in punta di piedi e integrato la parte economica come giusto riconoscimento per il lavoro svolto. La parentesi dei rinnovi non deve però condizionarci, dobbiamo rimanere concentrati su Champions e campionato, affrontando la questione con tranquillità perché abbiamo a che fare con professionisti che vogliono continuare la propria carriera con noi”.

Cosa pensa del nuovo stadio in condivisione con il Milan?

“Lo stadio nuovo è una condivisione con il Milan, non rappresenta solo un assetto, ma è un contenitore di emozioni. E giusto che sia studiato tutto in ottima moderna, in ottica di ospitalità e confort”.