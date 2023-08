Calciomercato Inter, matrimonio Correa-Marsiglia: ad un passo dal sì

Mancano davvero pochi giorni alla chiusura definitiva della sessione estiva di calciomercato. Queste ultime ore sono decisive per battere cassa circa le trattative ancora semi aperte. Tra i tanti rumors, nelle ultime ore, ridondanti sembrerebbe essere le cifre che sugellerebbe il matrimonio tra Inter e Marsiglia per concludere l’affare Correa.

Calciomercato Inter, le cifre della trattativa

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sembrerebbero essere note le cifre che metterebbero d’accordo le parti Inter e Marsiglia per la partenza di Correa verso la Francia. La trattativa sembrerebbe riguardare un prestito oneroso di 2 milioni di euro con diritto di riscatto di 13 milioni. Qualora si verificassero le condizioni per far scattare l’obbligo, la divisione sarebbe: 2 milioni per il prestito, 10 milioni per l’obbligo più 1 di bonus se l‘Olympique Marsiglia si qualificasse in Champions. Attendiamo in giornata gli ultimi dettagli.