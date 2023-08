Calciomercato Inter, Pavard salta l’allenamento con il Bayern per “malattia”

Si prospettano giorni fiammanti e frenetici, protagonisti del rush finale di questa sessione estive di calciomercato. Le news delle ultime ore sono sulle bocche dei rumors che non placano il loro entusiasmo. In casa Inter la grande novità si chiama Pavard.

Calciomercato Inter, Pavard spinge per Milano

Trovato l’ accordo con il Bayern Monaco per il difensore sulla base di 30 milioni di euro più 2 di bonus, l’Inter aspetta solo l’ok definitivo per far arrivare il francese in Italia. L’ultima notizia su Pavard riportata da Sportmediaset, riguarderebbe il mancato allenamento del giocatore con la squadra tedesca per “malattia” come si legge nel comunicato reso noto dal Bayern Monaco, ma è evidente come la mancata presenza di Pavard sia legata a logiche di mercato.