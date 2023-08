Calciomercato Inter, accordo raggiunto con il Marsiglia: si aspetta il giocatore

Accordo totale quasi raggiunto tra Inter e Marsiglia per Correa. La formula sarà quella prestito con diritto di riscatto intorno ai 16 milioni di euro, che a determinate condizioni diventerebbe obbligo a 12 milioni. La dirigenza finalmente si libera della punta argentina che non ha lasciato bei ricordi in nerazzurro.

Calciomercato Inter, spazio a Sanchez

Per Alexis Sanchez è pronto un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione. Il cileno è ancora un giocatore che messo in un certo contesto può fare tanto, ma la sua utilità sarà quelli di infoltire il reparto e rispondere presente qualora venisse chiamato.