Calciomercato Inter, Correa corteggiato: spunta anche il Lille

Manca sempre meno al termine del calciomercato estivo 2023, con molti club che stanno cercando di definire l’assetto della rosa, in ogni sua sfaccettatura. Dopo aver cambiato sostanzialmente la squadra negli ultimi due mesi, l’Inter dovrebbe provare a concludere le ultime operazioni, per lo più in uscita.

Calciomercato Inter, grande corsa per Correa

Secondo quanto riportato da footmercato.net, anche il Lille si sarebbe messo in corsa per Correa. Alessandro Lucci, agente dell’argentino, sarebbe già stato contattato dai francesi per trovare i presupposti per un accordo, con l’Inter che non avrebbe gradito questo dettaglio, in quanto predilige prima il dialogo tra club. Sono attesi sviluppi, coi francesi che non sembrano essere di fronte ad un’operazione economicamente semplice.