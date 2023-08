Calciomercato Milan, alla caccia di un attaccante: due nomi per Pioli

Il Milan continua la caccia all’attaccante da affiancare a Giroud ed Okafor. Pioli ha fretta di completare il reparto offensivo per affrontare la stagione su tre fronti. Tanto lavoro per Moncada che dovrà accontentare le richieste del mister per rendere la rosa ancora più competitiva.

Calciomercato Milan, Ekitike e Taremi nel mirino

Nelle ultime ore è quello di Hugo Ekitike il nome ad aver superato la concorrenza ed essersi messo davanti a tutti. Piace ma non è un’operazione semplice. E se non si riuscisse? Beh, il Milan ha provato ultimamente a tornare su Mehdi Taremi del Porto ma il club portoghese ha ancora avanzato richieste molto elevate, 15-20 milioni: ma non è detto che i rossoneri non possano riprovarci sul gong.