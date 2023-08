Calciomercato Milan, possibile novità per il centrocampo | I dettagli

Il Milan vuole chiudere con il botto il calciomercato con l’innesto di un attaccante: i contatti per Ekitike del PSG sono in corso e si proverà a sbloccare la trattativa per portare il centravanti in rossonero, ma anche a centrocampo sono in corso manovre.

Calciomercato Milan, continua a piacere Dominguez del Bologna

Come riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Bologna ha aspettato la prima metà di agosto per proporre il rinnovo a Dominguez vicino ai 2 milioni a stagione. Per il club è una priorità, finora respinti sondaggi e offerte (Fenerbahce, Milan, Nottingham e non solo). Presto il centrocampista darà una risposta anche in virtù dlle sirene rossonere.