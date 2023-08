Calciomercato Inter, Inzaghi punta il centrocampista in caso di partenza di Sensi

L'Inter guarda in casa del Salisburgo per il centrocampo

L’Inter vuole puntellare il mercato in entrata, avendo ancora da risolvere le questioni legate a Correa e Sensi, entrambi in uscita dal club nerazzurro. Una volta concretizzate queste cessioni, Inzaghi potrebbe spingere per avere un centrocampista che regali gol e fisicità.

Calciomercato Inter, spunta Gourna-Douath per il centrocampo

Come riporta Tuttosport, Lucas Gourna-Douath, centrocampista classe 2003, è l’ultimo nome per il mercato dell’Inter. Il ventenne del Salisburgo ha le doti giuste, ma anche un prezzo proibitivo: 20 milioni. In caso di uscita di Sensi e Correa, il club nerazzurro potrebbe regalare a Inzaghi anche un nuovo mediano da inserire in rosa.