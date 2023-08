Calciomercato Inter, per Inzaghi manca ancora qualcosa a centrocampo

Per Simone Inzaghi il centrocampo dell’Inter necessita ancora di un elemento finale per essere considerato completo. Quest’ultimo sarebbe rappresentato da un centrocampista di notevole stazza fisica, in quanto, con la partenza di Gagliardini, la squadra ha perso il suo unico centrocampista che superava il metro e 80 di altezza. Di conseguenza, l’allenatore dell’Inter sta facendo pressioni alla dirigenza affinché venga aggiunto un altro giocatore a centrocampo. Tuttavia, prima di procedere, la squadra deve trovare una soluzione per Sensi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, contatti per il centrocampista: tanta la concorrenza |

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’Inter ha manifestato interesse nell’acquisire Lucas Gourna-Douath, un giovane centrocampista proveniente dal Lipsia. Possiede ottime doti di impostazione e una discreta tecnica. Alto un metro ed 85, rappresenterebbe non solo un innesto importante per la sua stazza, ma anche in prospettiva data la sua giovane età (20 anni). Tuttavia, il prezzo del suo trasferimento è un motivo di preoccupazione per l’Inter, in quanto il cartellino del giocatore ventenne è stimato intorno ai 20 milioni di euro.