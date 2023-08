UFFICIALE – Lazaro lascia l’Inter e vola da Juric | C’è il comunicato

In arrivo un nuovo acquisto per il club granata

Lazaro passa al Torino, ora c’è anche l’ufficialità. Il terzino approda nuovamente nella formazione di Juric.

Calciomercato Inter, Lazaro torna da Cairo

Questa la nota del club di Cairo: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valentino Lazaro. Lazaro è nato a Graz, in Austria, il 24 marzo 1996. Calcisticamente è cresciuto nel Grazer AK e poi nel Salisburgo con cui ha esordito, a soli 16 anni, nella massima serie austriaca nella stagione 2012-2013. Dopo una breve parentesi al Liefering, in prestito, è tornato al Salisburgo giocando sino al 2017, con 120 presenze e 15 gol, tra campionato e coppe. Dopo due anni in Germania, all’Herta Berlino, nel 2019 è stato acquistato dall’Inter. Successivamente ha vestito le maglie di Newcastle, Borussia Monchengladbach e Benfica. Nell’ultima stagione, al Toro, 25 presenze e 4 assist tra Serie A e Coppa Italia. Per Lazaro anche 36 presenze e 3 gol con la nazionale austriaca”.