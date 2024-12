Il futuro di Meret sembra essere distante dal Napoli. Infatti, la trattativa per rinnovo tra il classe ’97 e la dirigenza partenopea è in fase di stallo. Non è da escludere dunque che il portiere possa lasciare la squadra nella prossima sessione estiva di mercato.

Meret, futuro all’Inter?

Secondo quando riportato da Sky Sport DE, la dirigenza neroazzura sarebbe interessa a ingaggiare il calciatore il prossimo giungo a parametro zero. Ma occhio alla concorrenza, oltre che all’Inter, Meret piace anche al Manchester United. I Red Devils, con la loro enorme disponibilità economica, potrebbero convincere il portiere a trasferirsi in Inghilterra.

Meret, le dichiarazioni di Federico Pastorello sul rinnovo

Le ultime dichiarazioni dell’agente risalgono a metà ottobre, circa un mesa fa infatti, Pastorello dichiarò:

“Abbiamo dei contatti, anche prima della sosta. Alex è molto contento della stagione, è a Napoli da 5 anni e si trova molto bene. Non escludo la possibilità di arrivare ad un accordo, ma c’è una trattativa da fare. La cosa importante è che le parti siano in contatto”

Alle parole dell’agente si aggiunsero quello di Conte, che nel post partita – proprio contro l’Inter – affermò:

“Mi dispiace quando fate domande specifiche, particolari, non cattive ma particolari. Meret è il nostro portiere titolare, dietro ha Caprile che dà buone garanzie, io sono soddisfatto di Alex, poi non possiamo ogni volta andare a trovare sempre il pelo nell’uovo per creare instabilità all’interno”

Nonostante però la fiducia del tecnico, la trattativa per il rinnovo sembra ferma, non resta dunque che aspettare la fine della stagione per capire quale sarà il futuro di Meret.