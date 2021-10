Calciomercato Inter, Lucca libera Raspadori: Marotta fiuta l’affare

Inter e Sassuolo seguono Lucca, sarà la chiave per liberare Raspadori?

L’Inter segue da tempo Giacomo Raspadori, l’attaccante del Sassuolo tifa Inter, un matrimonio che aspetta solo di essere celebrato il prossimo giugno, a meno che Sanchez non lasci i neroazzurri a gennaio. Il Sassuolo vuole trovare prima un sostituto, il profilo ideale che i neroverdi stanno seguendo sembra essere Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa autore di 6 gol in 7 presenze in questa stagione, classe 2000 come Raspadori. Il destino dei due attaccanti sembra dunque incrociato, Raspadori in neroazzurro e Lucca in Emilia, una suggestione partita nel pomeriggio di sabato, con i dirigenti di Inter e Sassuolo avvistati in tribuna a Pisa per monitorare Lucca contro la Reggina, partita vinta dai padroni di casa per 2-0, con gol dello stesso Lucca su rigore. Adesso è ancora presto, ma a gennaio le trattative potrebbero già prendere il volo.