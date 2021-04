Inter, sacrificio Sensi per arrivare al centrocampista spagnolo

I nerazzurri seguono da tempo Joan Jordán, centrocampista classe 1994 del Siviglia. Si valuta il sacrificio di Sensi

L’Inter in vista del prossimo mercato sta pensando al centrocampista del Siviglia, Joan Jordan. Conferme arrivano anche dalla Spagna ma sul calciatore ci sono da registrare anche gli interessi della Juventus e della Roma.

Il calciatore viene valutato 35 milioni di euro e i nerazzurri, secondo quanto riferito da Interlive, sono pronti a giocarsi una carta per beffare la concorrenza. Marotta, infatti, sta pensando ad uno scambio e per convincere il Siviglia si pensa al sacrifico di Stefano Sensi. Ad agevolare il possibile scambio è l’agente Beppe Riso che ultimamente ha portato in Spagna il Papu Gomez. I nerazzurri dovrebbero versare solamente un conguaglio da 10 milioni di euro per assicurarsi l’ex Eibar.