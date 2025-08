Maurizio Sarri sta facendo le prove generali con la sua Lazio. La formazione biancoceleste è in Turchia per una mini tournée che sarà d’aiuto a tutti per prepararsi alla stagione che verrà. Intanto il tecnico della formazione di Formello sta valutando a chi affidare il ruolo di regista, rebus da sciogliere con due nomi principali: Cataldi e Rovella.

Lazio, prove generali di Sarri per il centrocampo

A Istanbul come a Frosinone: Nicolò Rovella è andato fuori all’intervallo, mentre Cataldi si è inserito in campo. Un segnale chiaro da parte di Maurizio Sarri, che sembra ancora poco convinto del centrocampista ex Juventus. Sarri rimprovera a Rovella un gioco troppo semplice e privo di verticalizzazioni e poco incline al possesso.

Il tecnico toscano resta legato al suo modulo preferito, il 4-3-3, e preferisce Cataldi a Rovella. Cataldi è appena rientrato a Formello dopo un prestito a Firenze. Oggi però nasce il ballottaggio con Cataldi e Rovella, e la gerarchia non è affatto definita. Intanto c’è anche la difficoltà di Sarri a plasmare una squadra a sua immagine, in un contesto tecnico bloccato dal mercato e povero di idee offensive. La difficoltà di Sarri è che con o senza Rovella, la Lazio fatica a trovare una vera identità.