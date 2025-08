Calciomercato Juventus: per Kolo Muani si tenta la strada del prestito oneroso. DeWinter in Portogallo?

Vlahovic sempre in uscita dalla Juventus

Tiene banco la questione Vlahovic, che secondo il DG della Juventus Comolli tiene fermo il mercato in entrata, anche se a suo dire l’ex Fiorentina ha ricevuto delle offerte non ritenute congrue dalla società. Non appena si sblocca l’uscita di Vlahovic, la Juventus tenerà l’assalto a Kolo Muani, con trattativa che prosegue con il PSG anche sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni di euro e riscatto fissato a circa 40 con obbligo al raggiungimento di obiettivi facilmente raggiungibili.

La Juventus ha in uscita anche DeWinter e secondo Tuttojuve il ragazzo potrebbe andare allo Sporting Lisbona nel caso in cui il club portoghese riuscisse a piazzare Ousmane Diomande.