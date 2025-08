Milan, Tare punta al partner ideale per Gimenez | Il nome arriva dalla Ligue 1

Milan, Kalimuendo il nuovo nome al centro del mercato rossonero

Il Milan continua a guardare al mercato per aggiungere qualità e profondità al proprio reparto offensivo. Dopo aver individuato in Gimenez il centravanti di riferimento nella scorsa stagione, il club rossonero vuole ora affiancargli un partner ideale, capace di integrarsi nel nuovo progetto tecnico. Tra i nomi valutati, spunta a sorpresa quello di Arnaud Kalimuendo, attaccante francese classe 2002 in forza al Rennes.

Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Kalimuendo non è riuscito a imporsi nella capitale francese, ma ha trovato la sua dimensione in Bretagna. Dal 2022 veste la maglia del Rennes e nell’ultima stagione ha messo a segno 18 reti in 34 presenze, confermandosi tra i giovani più interessanti del panorama francese.

La sua duttilità rappresenta un punto di forza: può giocare da centravanti puro o affiancare un’altra punta, interpretando al meglio il ruolo in un sistema come il 3-5-2 su cui il Milan sta lavorando. Al momento non ci sono offerte ufficiali, ma il profilo del francese piace per caratteristiche tecniche e prospettiva, e la dirigenza rossonera osserva con attenzione.