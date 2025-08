Il futuro di Dumfries non è più un rebus: la decisione dell’Inter

Inter, scaduta a mezzanotte la clausola di Dumfries.

La strategia dei nerozzurri

Il destino di Denzel Dumfries torna al centro delle strategie di mercato dell’Inter. La clausola che in passato ne regolava la possibile uscita, fissata a 25 milioni, non è più valida: oggi il club nerazzurro non considera alcuna cessione a quella cifra e, in caso di eventuali proposte, la base di partenza sarà ben più elevata.

Nonostante i rumors delle scorse settimane, la situazione appare piuttosto stabile. Il Barcellona, indicato come possibile destinazione, non ha reali margini per affondare il colpo, anche perché il ruolo risulta già coperto nella rosa di Flick. Nessun passo concreto neppure dal Manchester City, che non è orientato su un profilo come quello dell’olandese.

Per l’Inter questo rappresenta un punto fermo: Dumfries non è sul mercato a prezzo di saldo e, salvo sorprese, Cristian Chivu potrà contare su di lui anche nella prossima stagione. La società valuta il giocatore come un elemento chiave per equilibrio tattico e fisicità sulla corsia destra. Eventuali offerte dovranno essere consistenti e rispettare le nuove condizioni fissate dal club. Al momento, però, lo scenario non prevede scossoni: il matrimonio tra l’olandese e i nerazzurri sembra destinato a proseguire.