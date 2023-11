Continuano le trattative per Nández e, come riporta CorSport, l’Inter si prepara ad annunciare due rinnovi. L’uruguayano può ancora essere un colpo di mercato, in quanto il proprio contratto risulta essere in scadenza. Ciò che ha suscitato preoccupazioni in casa Inter sono state però le parole dell’agente del giocatore, Pablo Bentancur.

Inter | Le certezze per i nerazzurri

Le parole di Bentancur hanno provocato preoccupazioni per i nerazzurri, rendendo la pista per Nández più fredda, in quanto si sarebbe considerato inopportuno parlare in un modo così diretto di un interesse dell’Inter. Parlando di rinnovi, invece, Il Corriere della Serra ha riferito che: “Tra le certezze, invece, ci sono i rinnovi contrattuali di Mkhitaryan e Dimarco: l’Inter conta di definire gli accordi entro la fine del 2023. Per Dumfries, Lautaro e Barella, invece, si scavallerà nel 2024”.