Calciomercato Inter, Thuram nel mirino delle big europee l Le ultime

Thuram – Inter ancora insieme. Nonostante il periodo più che positivo, per l’attaccante questa potrebbe essere l’ultima stagione a Milano. Infatti – come riportato da Calciomercato.com – alcuni grossi club europei sarebbe interessati al calciatore tanto da pagare la clausola rescissoria di 85 mln fissata dall’Inter.

Liverpool e Psg su Thuram

Secondo le ultime voci di mercato, i Reds vorrebbero acquistare il calciatore per rinforzare il reperto offensivo e confermarsi come una delle big del panorama inglese ed europeo. Occhio anche al Psg che potrebbe riportare in patria l’attaccante alla corte di Luis Enrique.

In entrambi i casi però un eventuale partenza di Thuram sarebbe prevista a giugno, nella sessione estiva di mercato, momenti in cui le due squadre potrebbero sfruttare la clausola rescissoria per acquistare il calciatore.

Inter, la clausola e le dichiarazioni del giocatore

Inoltre, negli ultimi giorni il classe ’97 si è espresso in merito al suo futuro all’Inter:

“Lo dico chiaro: non accadrà mai che io lasci l’Inter sfruttando la clausola, per il rapporto che qui ho con tutti. Quella cifra è messa lì, ma non sarò mai io da solo a scegliere. E se qualcosa arriverà, ci sarà sempre una discussione con la società”

Dunque le parole spese da Thuram sottolineano l’ottimo rapporto con la dirigenza e potrebbero suggerire una lunga permanenza dell’attaccante a Milano. D’altro canto infatti, i neroazzurri potrebbero cedere il giocatore per far fruttare una plusvalenze di circa 80 mln, in quanto il francese arrivò a parametro zero nell’estate del 2023.

Per adesso però l’operazione resta nel campo delle ipotesi, non resta quindi che attendere i prossimi mesi per avere maggiori informazioni sul futuro di Thuram.