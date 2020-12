Inter, scambio l’Udinese: non si tratta di De Paul

I nerazzurri sono alla ricerca di un vice Lukaku, nel mirino un attaccante bianconero

Come riportato da fcinternews l’Inter potrebbe intavolare una trattativa con l’Udinese. Rodrigo De Paul è un obiettivo nerazzurro ma l’affare è separato dal possibile scambio che potrebbe concretizzarsi tra le due società. L’Inter cerca un vice-Lukaku è il nome nuovo è quello di Kevin Lasagna. Andrea Pinamonti non convince Antonio Conte e l’attaccante italiano è in cerca di esperienza.

Nei giorni passati si era parlato dell’interessamento del Parma e per ultimo anche dell’Udinese per Pinamonti. Questo, quindi, potrebbe far aprire ad una trattativa tra i due club. Lasagna, inoltre, coronerebbe anche un sogno considerando la sua fede nerazzurra.