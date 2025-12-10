Juventus-Pafos, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La Juventus di Luciano Spalletti oggi, 10 dicembre 2025 ore 21, ospita il Pafos per disputare la sesta giornata della prima fase della Champions League 2025/26. I bianconeri sono alla ricerca della continuità che non hanno ancora trovato. Questo sarà il primo scontro diretto in assoluto tra queste due squadre, ma la Juve ha vinto tutte e sei le sue partite europee contro avversarie cipriote. Juventus-Pafos affidata all’arbitro spagnolo Manzano.

Juventus-Pafos, probabili formazioni

La Juventus è reduce dalla prima vittoria in Champions grazie alla vittoria di misura maturata sul campo del Bodo/Glimt. La squadra di Spalletti, ora, cerca continuità per avvicinarsi alla qualificazione ai playoff di febbraio. I bianconeri hanno ottenuto fino ad oggi soltanto 6 punti. Classifica complicata.

Il Pafos non è una squadra da sottovalutare, bisogna fare attenzione alla rivelazione cipriota che ha gli stessi punti della Juve e, nell’ultima uscita ha strappato un prestigioso pari in rimonta contro il Monaco.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti.

PAFOS (3-4-1-2): Michail; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Šunjić, Pepe, Dragomir; Oršić; Quina, Anderson Silva. All. Carcedo.

Dove vedere Juventus-Pafos

Juventus-Pafos si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Champions League. Per guardare Juventus-Pafos live i canali su NOW, Sky e Sky Go. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Fischio d’inizio oggi 10 dicembre 2025 ore 21.