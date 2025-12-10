Benfica-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La sesta giornata della prima fase della Champions League 2025/26 ha in previsione la gara Benfica-Napoli. Il match della formazione di Antonio Conte andrà in scena allo Stadio Da Luz di Lisbona, affidato all’arbitro sloveno Vincic S.

Benfica-Napoli, probabili formazioni

Il Benfica non è riuscito mai a carburare quest’anno. La situazione dei portoghesi è ancora più complicata. Il Benfica che, dopo aver perso tutte le prime quattro gare, è riuscito a portare a casa la prima vittoria in Europa. Nell’ultimo match, le Aquile, grazie ad un 2-0 sul campo dell’Ajax, ovvero l’unica squadra che non ha ancora conquistato nemmeno un punto, ha portato a casa 3 punti. In classifica la situazione non è delle migliori, i punti sono soltanto tre.

Il Napoli non ha avuto vita facile in questa prima fase. Sono solo sette i punti racimolati finora dalla formazione allenata da Antonio Conte. L’ultima gara, quella contro il Qarabag, ha portato 3 punti. Questa sera, con un nuovo risultato pieno, gli azzurri si avvicinerebbero quantomeno all’approdo ai playoff, considerato che l’obiettivo della Top 8 si è fatto decisamente complicato.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; David Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.

Dove vedere Benfica-Napoli

La sfida Benfica-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, con telecronaca di Piccinini e Ambrosini, e ampio pre e post partita. Sarà possibile seguire il match in streaming, tramite Smart TV e lettori Blu-Ray: scaricare l’app Amazon Prime Video e accedere con l’account Amazon Prime. Si potrà seguire il match anche tramite Console di gioco, Smartphone e tablet iOS/Android, PC e tablet Windows, Chromecast e Fire Tablet.