Inter beffata dal Liverpool al fotofinish (0-1)

Il Liverpool espugna San Siro
Inter beffata nel finale dal Liverpool, un rigore ‘generoso’ condanna i nerazzurri di Chivu.
IL TABELLINO
INTER-LIVERPOOL 0-1
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (31′ Bisseck), Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (11′ Zielinski), Mkhitaryan (37′ st Sucic), Dimarco (37′ st Carlos Augusto); Lautaro, Thuram (37′ st Bonny)
A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Frattesi, Diouf, Cocchi, Esposito
Allenatore: Chivu
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Gomez (23′ st Bradley), Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Ekitiké; Isak (23′ st Wirtz)
A disposizione: Mamardashvili, Woodman, Kerkez, Nyoni, Ngumoha, Lucky.
Allenatore: Slot
Arbitro: Zwayer (Germania)
Marcatori: 43′ st rig. Szoboszlai (L)
Ammoniti: Lautaro, Mkhitaryan, Bastoni (I), Ekitiké, Jones (L)
Espulsi: –