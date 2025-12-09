Calciomercato Juventus, idea Marusic per giugno

Dopo nove anni alla Lazio, Marusic potrebbe cambiare squadra. Il contratto del calciatore montenegrino è in scadenza il prossimo giugno e i biancocelesti non sembrano interessanti al rinnovo. L’eventuale rottura tra il calciatore e il club capitolino potrebbe essere sfruttata dalla Juventus. A riportarlo è Calciomercato.com.

Calciomercato Juventus, l’ingaggio di Marusic

La Vecchia Signora potrebbe seriamente valutare il classe ’92 anche grazie alle cifre modeste chieste dall’entourage del giocatore. Secondo le ultime voci Marusic avrebbe chiesto un biennale da 2 milioni a stagione ai bianconeri, ma la Juventus non sarebbe l’unica club interessato al terzino. Anche il Napoli starebbe monitorando il montenegrino per la prossima estate.