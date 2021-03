Calciomercato, tre big italiane su un centrocampista del Siviglia

Inter e Roma si contendono il centrocampista del Siviglia, Joan Jordán. Sul calciatore c’è da tempo anche la Juventus

Mancano tre mesi alla prossima sessione di mercato. I club sono già a lavoro e cercano profili giusti per rinforzare le rispettive rose. Inter, Roma e Juventus si contendono un centrocampista del Siviglia. I nerazzurri hanno bisogno di un rinforzo che possa dare qualità in mezzo al campo, considerando soprattutto i continui problemi fisici di Stefano Sensi che non permettono a Conte di avere la possibilità di mischiare le carte. Anche la Roma ha bisogno di un calciatore in quella zona del campo; Diawara lascerà la Capitale mentre molto spesso Pellegrini viene utilizzato come trequartista e quindi anche numericamente diventa un’esigenza. La Juventus in estate potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione e si punterà alle cessioni di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot che non convincono del tutto. I tre club sembrano avere un obiettivo comune: Joan Jordán del Siviglia.



Calciomercato, tre big italiane su Joan Jordán del Siviglia

Come riferito da Todofichajes la Serie A strizza gli occhi a Joan Jordán, classe 1994 del Siviglia. Per il portale spagnolo i nerazzurri avrebbero individuato nello spagnolo l’erede perfetto di Arturo Vidal. Il cileno lascerà Milano al termine della stagione ma l’Inter ha difronte una concorrenza molto importante. La Roma, con i riscatti a suo favore, potrebbe avere una liquidità economica sostanziosa e in questo momento Tiago Pinto sta studiando una progetto di rinnovamento che vedrebbe coinvolto lo stesso centrocampista. La Juventus è in pole da mesi e segue il calciatore con grande attenzione ma strapparlo al Siviglia non sarà semplice. Il prezzo del cartellino è importante poichè gli spagnoli chiedono minimo 35 milioni di euro per iniziare ad intavolare un certo tipo di discorso. La scadenza del suo contratto è fissata per il 2023 anche se il Siviglia sta lavorando al rinnovo per evitare di perderlo già in estate.