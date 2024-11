Il futuro di Arthur molto probabilmente sarà lontano da Vinovo. A confermarlo sono state le dichiarazioni del suo agente, Federico Pastorello che esprimono una chiara volontà di lasciare la Juventus già nella prossima finestra di mercato.

Arthur, la posizione di Pastorello

L’agente senza mezzi termini si è espresso chiaramente sulla situazione del centrocampista:

“Dobbiamo trovare una soluzione, è un peccato mortale vedere un calciatore della sua qualità non utilizzato. Purtroppo non rientra nuovamente nei piani della Juventus, nonostante secondo me potesse dare qualcosa di diverso anche alla luce del nuovo sistema di gioco. Accettiamo e rispettiamo la decisione presa dal club ma a gennaio troveremo una nuova sistemazione.”

Arthur, le probabili destinazioni

Dunque, secondo le dichiarazioni dell’agente, quasi sicuramente il brasiliano lascerà la Juve già nella prossima finestra di mercato, ma non è ancora chiaro quale sarà la sua prossima squadra. La volontà di Arthur è quella di rimanere in Europa, anche per puntare alla Seleção in vista del prossimo mondiale, in questo caso squadre come il Bologna o il Como potrebbero rappresentare le giuste occasioni per il classe ’96. Inoltre non manca l’interesse da parte della Ligue 1, il Marsiglia infatti sembra essere interessata al calciatore.

Tante le alternative possibili per Arthur, non ci resta quindi di aspettare la prossima finestra di mercato per capire dove il calciatore proseguirà la sua carriera calcistica.