Calciomercato Juve, idea Araujo per la difesa

Il difensore può arrivare alla Juve in prestito secco

Oltre che ad Antonio Silva, spunta un nuovo nome nella lista Giuntoli. Secondo Sky Sport la Juve sarebbe interessata ad Araujo del Barcellona e starebbe valutando la possibilità di portare a Torino l’uruguagio già nelle prossime settimane.

Juve, la situazione di Araujo

Il calciatore è reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo fin dall’inizio di questa stagione, motivo per cui il classe ’99 ha fretta di ritornare a giocare per dimostrare di aver recuperato completamente dalla rottura della tegola. Inoltre, il difensore ha già dichiarato alla dirigenza blaugrana la sua volontà di passare in bianconero.

Se così fosse la Juventus guadagnerebbe – almeno fino a fine stagione – un giocatore dall’esperienza nazionale in attesa del rientro di Bremer.