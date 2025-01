Calciomercato Juve, idea Khusanov per i bianconeri l Le ultime

Per la difesa – oltre che a Silva e Araujo – spunta il nome di Khusanov nell’agenda della Vecchia Signora. La Juve infatti, sarebbe sulle tracce del giocatore del Lens, ma su di lui c’è un enorme concorrenza.

Juve, Khusanov conteso tra le big

Il classe 2004 è nella lista di molte squadre. Disposte a trattare con il Lens – che parte da una base di 25 mln – ci sarebbe in primis il Manchester City, pronto a pagare qualsiasi cifra per l’uzbeko, senza dimenticare il Real Madrid e il Borussia Dortmund. Oltre ai Citizens, anche altri club della Premier sono sul giocatore come: Tottenham, Newcastle e Wolves.

Inoltre, Pierre Dréossi – ds del club francese – si è già espresso sulla cessione del giocatore, affermando come senza ombra di dubbio Khusanov lascerà il Lens in questa sessione di mercato.

Khusanov, il profilo del difensore

Non è una caso che il 20enne sia desiderato da tutti questi club, considerando la sua giovane età e le sue prestazione eccezionali in Ligue One che evidenziamo le qualità dell’uzbeko che si presenta come un giocatore moderno, in grado abbinare a un forte fisico – 186 cm di altezza – una notevole tecnica individuale.

Un giocatore interessato, entrato anche nel mirino della Juventus che però dovrà scontrarsi con tutte le altre big per cercare di aggiudicarsi uno dei giovani più ambiti del panorama europeo.