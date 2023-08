Calciomercato Juve, il preferito resta Carlos Augusto: ci sono due nodi da sciogliere

La Juventus ha bisogno di cedere prima di poter operare sul mercato. La voglia di Giuntoli è tentare un altro acquisto sulle corsie laterali. Il ds bianconero ha come primo nome sul taccuino quello di Carlos Augusto ma bisogna cedere un esubero ossia Luca Pellegrini. La Lazio sta provando a convincere la Vecchia Signora per portare il terzino a Roma ma manca ancora l’accordo sulla formula.

Il Monza non fa sconti per il brasiliano

Nelle ultime settimane i due club continuano a rimanere in contatto per diverse vicende. Il Monza rivorrebbe in prestito Rovella, sul quale c’è forte anche la Lazio, e Miretti su cui però ci sta provando la Salernitana. Ci sono due nodi da sciogliere per Carlos Augusto: il primo è inerente all’accordo del 2020 quando il club brianzolo acquistò il brasiliano dal Corinthians garantendo il 40% sulla futura rivendita al club sudamericano. Il secondo, invece, riguarda la cessione di Pellegrini che tarda ad arrivare. Il Monza, comunque, chiede 15 milioni di euro per far partire l’esterno.