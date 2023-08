Calciomercato Juventus, il Galatasaray prende Tete | Zaniolo verso i bianconeri?

In casa Juventus, oltre a tenere banco alla questione Lukaku, si continua a pensare al possibile acquisto di Nicolò Zaniolo. Con la cessione di Zakaria al Monaco(arriveranno 20 milioni di euro), i bianconeri vogliono fare un grande colpo di mercato cercando di accontentare Allegri con un nome che scuote la piazza bianconera, che non vuole l’ex Inter, Romelu Lukaku.

Non è finita qui però, perchè oltre a Zakaria, i bianconeri sono vicini a cedere anche Luca Pellegrini e Nicolò Rovella alla Lazio. E allora ecco che i bianconeri potrebbero arrivare a Nicolò Zaniolo, esterno ex Roma che vorrebbe tornare in Italia. Il suo acquisto potrebbe essere facilitato dal Galatasaray, che secondo quanto riportato da TMW oggi ha acquisto Tete, esterno ex Lione. Oltre alla Juventus però, sul calciatore ligure c’è anche l’Aston Villa, di un certo Monchi, che aveva portato Zaniolo a Roma nello scambio con Nainggolan.