Juventus, Cambiaso si presenta ai tifosi: “Ringrazio il Bologna. Orgoglioso di essere qui”

Cambiaso: “Sarò soddisfatto se avrò aiutato la squadra il più possibile”

Andrea Cambiaso, dopo un anno di prestito al Bologna, è rientrato alla Juventus e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri in questa stagione. Il calciatore, presentatosi ai tifosi bianconeri, ha dichiarato: “Ringrazio il Bologna, mister Sinisa che mi ha voluto, Sartori e mister Motta, è un ambiente che mi ha sempre aiutato, soprattutto quando all’inizio ho avuto qualche difficoltà. Sono orgoglioso di essere alla Juve, è una grandissima società e spero di poterci rimanere a lungo. Accanto a giocatori di grandissima esperienza spero di potermi migliorare a mia volta”

Il calciatore ha aggiunto: “Il modulo? Più che di moduli ormai si tratta di occupare spazi e in quello penso di potermela cavare bene. Quali sono i miei obiettivi? Sarò soddisfatto se avrò giocato molte partite ed avrò aiutato la squadra il più possibile”. Parlando del suo primo anno: “Credo fosse giusto così per cui non ci sono rimasto male, avevo giocato ancora poco in A e l’anno a Bologna mi è servito tantissimo”.