Calciomercato Juventus, il Genoa fa sul serio per De Winter: cessione ad un passo

Come risaputo per la Juventus, prima di poter anche solo pensare di intavolare una qualsiasi trattativa con qualsiasi club al mondo, la società bianconera deve far cassa. L’edizione odierna de Il Secolo XIX si sofferma sulla trattativa che potrebbe portare Koni De Winter al Genoa. I rossoblù vogliono il difensore della Juventus per rinforzare il pacchetto arretrato e ci sono margini per la buona conclusione dell’affare. La trattativa, secondo i colleghi del quotidiano ligure, potrebbe chiudersi entro l’inizio della Serie A, che vedrà i neopromossi del Genoa affrontare la Fiorentina alle 20.45 del 19 Agosto in casa.