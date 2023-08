Calciomercato Juventus: Pjaca verso la risoluzione del contratto

Il calciomercato della Juventus va a rilento

Pesa e non poco il monte ingaggi alla Juventus, ma sulla voce bilancio serve anche incassare per poter fare calciomercato, che come detto da Giuntoli resta fermo fino a quando non ci saranno uscite.

Dopo tanto tempo a Torino giunge una buona notizia, Zakaria passa al Monaco ed in questo modo la Juventus incassa circa venti milioni che saranno investiti sul mercato, anche se ancora non basta.

Sono sul mercato Bonucci, ma anche De Winter che potrebbe essere ceduto al Genoa per 6 milioni, ed appare anche sacrificabile Miretti che è seguito dalla Salernitana.

Un altro nome in uscita è quello di Marco Pjaca, che pesa a bilancio per circa 4 milioni lordi all’anno, la Juventus sta pensando di rescindere il contratto che scade nel 2024, in modo da lasciarlo libero di scegliere la sua prossima destinazione. Nelle ultime ore c’è stato un interessamento del Pisa, ma per un’operazione solo in prestito. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l’entourage del giocatore.