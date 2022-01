Juve, Vlahovic in entrata, chi lascerà i bianconeri? La lista dei cedibili…

La Juve deve cedere

L’acquisto di Vlahovic sembra ormai cosa fatta, nelle ultime ore sti stanno limando i dettagli prima dell’annuncio ufficiale. Un acquisto importante quello dell’attaccante della Fiorentina, ed un investimento pesante per le casse bianconere che a questo punto costringe il club torinese a liberarsi di qualche ingaggio pesante e soprattutto far cassa. I nomi in uscita sono i soliti, da Ramsey ad Arthur fino a Kulusevski. L’ex Parma è il gioiello pregiato che i bianconeri vorrebbero sfruttare al meglio per far cassa, ma gli ostacoli non son pochi. Il calciatore per andar via pretende un top club, la Juve vuol monetizzare al massimo il cartellino del calciatore. Due variabili che rendono le possibili trattative per la cessione non certo semplici. Ramsey continua a rifiutare ogni destinazione, con l’obiettivo forse di restare a Torino a giocarsi le sue chance. Arthur sembrerebbe propenso ad accettare la corte di qualche club della Premier, Arsenal su tutti. Una Juve che cambia.

Capitolo Dybala, il futuro dell’argentino sembra sempre più lontano da Torino, la trattativa Vlahovic un messaggio forte e chiaro. Difficilmente la Juve alzerà l’offerta presentata al calciatore per il rinnovo, lo scenario è quello di un addio doloroso con Inter possibile destinazione dell’argentino, la corte di Marotta è costante.